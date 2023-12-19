Игру в мороз и снегопад в РПЛ назвали главным разочарованием 2023 года

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков раскритиковал составителей календаря Российской премьер-лиги (РПЛ) из-за того, что два последних тура перед паузой проводились в снегопад и мороз. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Конечно, ложка дегтя — это два последних тура. Это снег, слякоть и мороз. Это нонсенс. На это неприятно, откровенно говоря, смотреть. Футбол — это искусство, а для того чтобы это искусство творить, нужны условия. А если у тебя по щиколотку снега и грязи, какое это искусство?» — заявил Колосков.

8 декабря московский «Локомотив» обыграл екатеринбургский «Урал» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 2:0. Игра была проведена в столице, температура составляла меньше -10 градусов.

В 16-м туре в снегопад был сыгран матч между калининградской «Балтикой» и московским «Спартаком». 3 декабря в рамках 17-го тура чемпионата страны в Москве под сильным снегопадом провели матчи ЦСКА — «Ростов» и «Локомотив» — «Зенит». Причем вторая встреча должна была начаться в 16:30 по московскому времени, однако из-за сильного снегопада в столице матч стартовал в 17:00. В отличие от матча ЦСКА и «Ростова», который был сыгран днем, работникам «РЖД Арены» удалось очистить поле от снега.

Ранее Булыкин заявил, что футболисты могут выдержать игры в экстремальных условиях.