Призер Игр пошутил об уровне чемпионата России, вспомнив Медведеву и Загитову

Серебряный призер Олимпийских игр Александр Энберт поделился размышлениями о предстоящем чемпионате России по фигурному катанию — 2024, высказавшись об уровне женского одиночного катания. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Уровень интереса? Чемпионат России состоит не только из одиночного женского катания, его в принципе очень интересно посмотреть, потому что во всех видах серьезная борьба. Конечно, хотелось бы увидеть прокаты и Трусовой, и Щербаковой. Но, конечно, хотелось бы увидеть и Медведеву, и Загитову, и Сотникову, и Липницкую, но они не выступают. Что поделаешь?» — сказал Энберт.

Александра Трусова и Анна Щербакова пропускают текущий сезон.

Чемпионат России — 2024 состоится в Челябинске с 21 по 24 декабря. К участию в национальном первенстве допускаются спортсмены, участвовавшие в соревнованиях по программе мастеров спорта, на основании суммы очков, набранных на этих турнирах. В одиночном катании допускается не более 18 спортсменов среди мужчин и женщин, в парном катании — не более 12 пар, в танцах на льду — не более 15 пар.

Ранее Александра Трусова выпустила новую песню.