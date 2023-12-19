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В США назвали главное заблуждение об Овечкине

Журналист Вышински заявил, что Овечкин никогда не стремился к личной славе

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Christopher Hanewinckel-USA TODAY Sports/Reuters

Инсайдер американского издания ESPN Грег Вышински в эфире YouTube-канала NHL on ESPN рассказал, какое заблуждение существовало по поводу российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в начале его карьеры.

«Я тогда разговаривал с Крисом Кларком, который был товарищем Алекса по команде еще в первые годы, до начала 2010-х, когда в «Вашингтоне» воцарилась «красная эра». Он рассказывал мне это, что одно из заблуждений касательно Овечкина заключается в том, что он стремился к личной славе, что он гнался за личной статистикой, что он был единоличником, стремящимся к большому количеству голов», — заявил Вышински.

В ночь на 18 декабря «Вашингтон» обыграл «Каролину Харрикейнз» в регулярном чемпионате НХЛ. Поединок закончился в серии послематчевых буллитов со счетом 2:1. Овечкин не сумел забить. Российский нападающий не может отличиться в 13 матчах НХЛ подряд, что является его личным антирекордом.

В текущем сезоне 38-летний Овечкин вышел на лед в 28 матчах и набрал всего 17 очков — пять заброшенных шайб и 12 голевых передач. Всего на счету игрока 827 заброшенных шайб за период своего выступления в НХЛ. Отставание Овечкина от Гретцки, который является рекордсменом лиги по количеству заброшенных шайб за всю историю НХЛ, составляет 67 шайб.

Ранее олимпийский чемпион назвал три плюса хоккея в формате «три на три».

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