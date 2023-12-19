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Игрок «Локомотива» заявил, что ему тяжело быть мужем ведущей «Матч ТВ»

Игрок «Локомотива» Тикнизян: тяжело быть мужем красивой телеведущей

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Полузащитник московского «Локомотива» и сборной Армении Наир Тикнизян признался, что ревнует свою супругу — ведущую «Матч ТВ» Яну Ромашкину, однако старается контролировать это, а также отреагировал на слова жены о том, что ради нее он нарушает спортивный режим. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Надеюсь, главный тренер не смотрит эфир. Я это делаю, потому что это важно для моей жены и меня, чтобы она чувствовала мою поддержку. Возможно, не совсем рационально поступать подобным образом в тренировочный день, но этой мой выбор. Если у меня все хорошо на футбольном поле и в жизни, значит, я делаю все правильно.

Тяжело быть мужем красивой телеведущей, к ней много внимания. Я человек ревнивый, но стараюсь работать над этим», — заявил Тикнизян.

В конце октября 2023 года Ромашкина и Тикнизян стали мужем и женой. Для футболиста это уже второй брак. У него есть общий ребенок с экс-супругой Кристиной.

Тикнизян стал игроком «Локомотива» летом 2021 года, перейдя в команду из ЦСКА, воспитанником которого он является. Он выступал за молодежную сборную России и принимал участие в чемпионате Европы — 2020.

Весной защитник дебютировал за сборную Армении в отборочном турнире чемпионата Европы 2024 года. Он провел три матча, отметившись одним забитым мячом.

Ранее Тикнизян пожаловался на сильную травлю от Дзюбы.

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