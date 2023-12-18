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Прокуратура просит приговорить игрока «Ниццы» к условному сроку за поддержку Палестины

RMC Sport: игроку «Ниццы» Аталю грозит условный срок за поддержку Палестины

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Panoramic/Global Look Press

Прокуратура потребовала десять месяцев тюремного заключения условно и штрафу в размере €45 тысяч для защитника французской «Ниццы» Юсефа Аталя, который обвиняется в разжигании расовой ненависти.

В октябре 2023 года Аталь на фоне конфликта Палестины и Израиля опубликовал в своих соцсетях видео, на котором палестинский проповедник требует устроить «черный день для евреев».

В текущем сезоне чемпионата Франции алжирец провел шесть матчей, забив один мяч.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

В турнирной таблице чемпионата Франции «Ницца» занимает второе место, набрав 32 очка. На первом месте располагается «ПСЖ» (37).

Ранее Аталя дисквалифицировали за антисемитское видео.

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Футбол. Чемпионат Франции
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