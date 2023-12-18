Месси опубликовал пост в день годовщины победы сборной Аргентины на чемпионате мира

Форвард сборной Аргентины по футболу Лионель Месси опубликовал в своих социальных сетях пост в честь победы национальной команды на чемпионате мира 2022 года.

«Один год самому прекрасному безумию в моей карьере. Незабываемые воспоминания, которые останутся на всю жизнь. С годовщиной всех», — написал Месси.

В декабре 2022 года Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. На ЧМ-2022 в Катаре нападающий отметился семью забитыми мячами в семи матчах. В решающем матче аргентинцы в серии пенальти обыграли Францию.

В отборочном турнире к чемпионату мира 2026 года Аргентина идет на первом месте, набрав 15 очков. В прошлом матче действующие чемпионы мира обыграли Бразилию (1:0).

Летом 2023 года Месси перебрался в «Интер Майами» после двух лет выступлений за французский «ПСЖ». 20 августа аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги. После 14 игр за «Интер Майами» на счету Месси 11 забитых мячей и пять результативных передач. В сезоне МЛС 2023 года «Интер Майами» не смог пробиться в плей-офф турнира.

Ранее экс-футболист «Барселоны» рассказал, как Месси назвал его жирным.