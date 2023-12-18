Костомаров о выступлении с Навкой на шоу Авербуха: вышли на лед и кайфанули

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров заявил в своем Telegram-канале, что получил большое удовольствие от выступления с Татьяной Навкой на шоу в честь 50-летнего юбилея Ильи Авербуха.

«Спустя 18 лет и несмотря ни на какие трудности, мы вместе с Татьяной Навкой вновь вышли на лед и кайфанули. Наша «Кармен» с нами навсегда Спасибо всем», — написал Костомаров.

Костомаров и Навка исполнили отрывок из произвольного танца «Кармен», с которым они одержали победу на Играх 2006 года Турине.

В начале января 2023 года Роман Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Затем он проходил лечение в Коммунарке. Ему ампутировали части рук и ног.

В начале июля 2023 фигуриста выписали из больницы. 26 июня Костомаров опубликовал видео, на котором он тренируется с протезами на ногах.

Ранее жена Костомарова рассказала, что вдохновило фигуриста после ампутации.