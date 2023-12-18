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Туктамышева рассказала, почему выкладывает фотографии с алкоголем в соцсети

Туктамышева о фотографиях с алкоголем в соцсетях: я люблю это

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Александр Вильф/РИА Новости

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заявила в подкасте Forbes Education «Go учиться», что не стесняется выкладывает фотографии с алкоголем в свои соцсети.

«Я могу выставить алкоголь, вино или пиво, потому что я люблю это, что тут скрывать? И почему я должна это скрывать?» — сказала Туктамышева.

По ходу сезона-2023/24 фигуристка сообщила о приостановке своей профессиональной карьеры.

24 декабря 2022 года Елизавета Туктамышева стала бронзовым призером чемпионата России (241,72 балла). Лучшей стала Софья Акатьева (249,74 балла). Второе место заняла Камила Валиева (247,32 балла).

Также в минувшем сезоне фигуристка стала победительницей четвертого этапа Гран-при России в Москве и шестого этапа в Перми.

В 2021 году Туктамышева стала серебряной призеркой чемпионата мира в одиночном катании, а также выиграла командное мировое первенство.

1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил от соревнований фигуристов из России и Белоруссии. В июне 2023 года ISU продлил отстранение.

8 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) допустил спортсменов из России до участия в Олимпийских играх — 2024 в нейтральном статусе.

Ранее Туктамышева заявила о готовности выступать в нейтральном статусе.

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