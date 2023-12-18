Действующий футболист «Спартака» стал резидентом ОАЭ

Футболист московского «Спартака» Квинси Промес получил резидентскую визу ОАЭ, передает «Спорт-Экспресс».

Благодаря этому он сможет без проблем пересекать границу арабского государства. С большой вероятностью он сможет поехать со «Спартаком» на зимний сбор в Дубае.

19 июня Королевский суд Нидерландов приговорил Промеса к 18 месяцам тюрьмы за нанесение ножевого ранения двоюродному брату. Промес также является фигурантом уголовного дела о контрабанде и торговле наркотиками, из-за чего полиция Нидерландов вела прослушку его телефонных разговоров.

Промес выступает за «Спартак» с февраля 2021 года. Он ранее играл за красно-белых с 2014 по 2018 год. В сезоне-2016/17 голландец в составе команды стал чемпионом России.

В текущем сезоне чемпионата России Промес провел 17 матчей, забив шесть мячей. В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает пятое место, набрав 30 очков.

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