В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка стыковых матчей плей-офф Лиги Европы.

Пары стыковых матчей:

«Фейеноорд» — «Рома»;

«Милан» — «Ренн»;

«Ланс» — «Фрайбург»;

«Брага» — «Карабах»;

«Галатасарай» — «Спарта»;

«Шахтер» — «Марсель»;

«Янг Бойз» — «Спортинг»;

«Бенфика» — «Тулуза».

Первые матчи пройдут 15 февраля. Ответные поединки запланированы на 22 февраля. Жеребьевка 1/8 финала турнира состоится 23 февраля.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Российские клубы, за исключением «Зенита», в 2022 году не провели в еврокубках ни одного матча. Петербуржцы оступились на стадии 1/16 Лиги Европы, проиграв испанскому «Бетису» по сумме двух матчей 2:3. «Спартак» благодаря победе на групповом этапе должен был сыграть в плей-офф с «РБ Лейпциг».

Действующим победителем турнира является испанская «Севилья».

Ранее состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов.