Моуринью рассказал о своем самом нелепом увольнении

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью в интервью на YouTube-канале The Obi One Podcast вспомнил свой уход из «Челси» и «Тоттенхэма».

«В «Челси» я до сих пор спрашиваю, почему… Обычно есть разные причины, когда результаты не очень хороши. Одна из них — когда отношения и эмпатия между тренером и раздевалкой не очень хорошие, и вы не можете уволить 20 человек.

Самый нелепый случай был в клубе, у которого пустая комната трофеев, и они увольняют меня за два дня до финала. «Тоттенхэм» никогда не выигрывал, а я был за два дня до финала, но не смог этого сделать», — сказал Моуринью.

Моуринью работал в «Челси» с 2004 по 2007 и с 2013 по 2015 год. Он трижды приводил команду к чемпионству в Англии, выигрывал Кубок и Суперкубок страны. После своего второго ухода португалец поработал в «Манчестер Юнайтед», а в 2019 году возглавил «Тоттенхэм». При нем «шпоры» стали финалистом кубка Английской лиги, а также доходили до 1/8 финала Лиги чемпионов и Лиги Европе. В чемпионате страны «Тоттенхэм» занял шестое место.

Ранее Канчельскис дал прогноз на матч «Ливерпуля» и «Вест Хэма».