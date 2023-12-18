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В Госдуме обратились к организаторам турнира ШОС по шахматам

Депутат ГД Журова поблагодарила турнир ШОС за право выступить с флагом и гимном

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Depositphotos

Депутат Госдумы Светлана Журова после победы российской сборной в турнире Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по шахматам, который проходил в Китае, обратилась к его организаторам. Она поблагодарила их за то, что у российских спортсменов была возможность выступать с национальным гимном и флагом.

«Слава богу, что у нас есть такие взаимоотношения с Китаем, и так хочется сказать всем уехавшим шахматистам: ну вот, пожалуйста. Как мы видим, у нас есть возможности играть с гимном и побеждать», — отметила Журова в беседе с RT.

Также депутат заявила, что найдутся люди, которые попытаются принизить масштаб соревнований, и призвала не принижать значимости побед.

«И тем более очень радостно, что организаторы соревнований повели себя в соответствии с настоящими принципами спорта», — добавила она.

Напомним, в минувшую пятницу стало известно, что российские шахматисты смогут представлять свою страну на турнире стран ШОС с национальными гимном и флагом. Кроме россиян и хозяев турнира, в соревнованиях принимали участие сборные Азербайджана, Индии, Ирана, Казахстана и Киргизии.

Президент РФ Владимир Путин ранее оценил действия международных спортивных чиновников в отношении российских спортсменов.

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