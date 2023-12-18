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Канчельскис дал прогноз на матч «Ливерпуля» и «Вест Хэма»

Канчельскис заявил, что у «Вест Хэма» нет шансов в игре с «Ливерпулем»

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от матча кубка Английской лиги между «Вест Хэмом» и «Ливерпулем». Его слова передает ODDS.

«Не ожидал, что «Ливерпуль» сыграет на 0:0 с «МЮ». Но говорил, что ничейный результат будет счастьем в текущем положении «Манчестера».

Что касается «Вест Хэма», то у них нет шансов против команды Клоппа. Да, на одну игру можно настроиться, как «МЮ», но так нужно проводить весь сезон. У «Вест Хэма» есть проблемы с защитой. А нулевая ничья — не про «Ливерпуль», так что игра будет интересной и результативной», — сказал Канчельскис.

20 декабря в четвертьфинальном матче кубка Английской лиги «Ливерпуль» примет «Вест Хэм». Начало встречи в 23:00 по московскому времени.

В двух предыдущих раундах «Ливерпуль» обыграл «Борнмут» и «Лестер», а «Вест Хэм» был сильнее «Линкольн Сити» и «Арсенала».

В прошлом сезоне обладателем трофея стал «Манчестер Юнайтед». В финальном матче «красные дьяволы» обыграли «Ньюкасл» со счетом 2:0.

Ранее состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов.

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