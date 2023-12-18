Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов

18 декабря в Ньоне (Швейцария) прошла жеребьевка матчей 1/8 финала Лиги чемпионов. По ее результатам было сформировано восемь пар:

«Порту» — «Арсенал»;

«Наполи» — «Барселона»;

«ПСЖ» — «Реал Сосьедад»;

«Интер» — «Атлетико»;

ПСВ — «Боруссия»;

«Лацио» — «Бавария»;

«Копенгаген» — «Манчестер Сити»;

«РБ Лейпциг» — «Реал».

Финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/2024 пройдет 1 июня 2024 года на стадионе «Уэмбли» (Лондон). Действующим победителем турнира является английский «Манчестер Сити».

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Российские клубы, за исключением «Зенита», в 2022 году не провели в еврокубках ни одного матча. Петербуржцы оступились на стадии 1/16 Лиги Европы, проиграв испанскому «Бетису» по сумме двух матчей 2:3. «Спартак» благодаря победе на групповом этапе должен был сыграть в плей-офф с «РБ Лейпциг».

Ранее ФИФА объявила о создании нового клубного турнира.