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Семак выделил двух молодых игроков сезона в РПЛ

Семак отметил игру Салтыкова и Пиняева в текущем сезоне РПЛ

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Александр Гальперин/РИА Новости

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в интервью на YouTube-канале Let высказался об игре Никиты Салтыкова и Сергея Пиняева.

«На сегодняшний день многие говорят о Салтыкове, который действительно показывает очень зрелую игру и с точки зрения скорости движения, принятия решений. То же самое, что касается того же Пиняева, о котором много говорили в прошлом году. Тем не менее он один из самых главных и талантливых игроков в нашей стране на сегодняшний день, молодых. А Салтыков — открытие этого чемпионата, действительно хорошее впечатление оставляет», — сказал Семак.

19-летний Сергей Пиняев перешел в стан «железнодорожников» зимой 2022 года. До этого он выступал за самарские «Крылья Советов». В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) игрок принял участие в 18 встречах, забив два гола. Отметим, что футболист неоднократно проходил стажировку в «Манчестер Юнайтед».

Салтыков играет за «Крылья» с лета 2023 года. В текущем сезоне он провел 17 игр в РПЛ, отметившись четырьмя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

Ранее Семак объяснил провал Дзюбы в Турции.

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