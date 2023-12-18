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Российский арбитр за полсезона заработал более 2 миллионов рублей

Судья Кукуян заработал 2 миллиона рублей за первую часть сезона в РПЛ

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Алексей Даничев/РИА Новости

В первой части чемпионата России-2023/24 судьи Российской премьер-лиги (РПЛ), работая арбитрами, VAR, AVAR и резервными, в качестве вознаграждений получили в общей сложности 38 138 750 рублей. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Как сообщает издание, больше всех получил Павел Кукуян — 2 262 500 рублей. Второй в списке миллионеров — Сергей Карасев (2 155 000), третий — Алексей Сухой (2 057 500). Два миллионера у ассистентов. 1 042 500 рублей — общая сумма вознаграждений Рустама Мухтарова. 1 008 750 рублей — у Андрея Болотенкова.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские арбитры, ранее работавшие на матчах еврокубков, также перестали получать назначения на матчи.

Российские клубы с февраля 2022 года не принимали участие в еврокубках, а сборная России последний раз играла в отборе к чемпионату мира — 2022.

Ранее сообщалось, что женщина-арбитр впервые обслужит матч АПЛ.

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Футбол. Чемпионат России
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