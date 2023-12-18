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Семак объяснил провал Дзюбы в Турции

Семак о Дзюбе в Турции: если ты там уступаешь, значит другие игроки сильнее

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Adana Demirspor/Twitter

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в интервью на YouTube-канале Let попытался объяснить, почему у российских игроков не получилось в зарубежных чемпионатах.

«Вопрос не в мотивации. Я думаю, что и у того же Артема Дзюбы, и у того же Федора Смолова мотивации предостаточно для того, чтобы показывать свой лучший футбол. Вопрос в том, что один клуб подходит, другой не подходит, чемпионат подойдет, не подойдет. То есть если ты там уступаешь конкуренцию, значит другие игроки просто сильнее. Здесь все на поверхности», — сказал Семак.

Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» по ходу прошлого сезона. Позже игрок и клуб продлили соглашение по схеме 1+1. До этого нападающий выступал в Турции за «Адану Демирспор». В начале ноября 2022 года стороны расторгли контракт.

В текущем сезоне Дзюба сыграл 16 матчей в чемпионате России и еще четыре — в Кубке страны, отметившись четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами. В прошлом сезоне форвард разделил с Изидором и Миранчуком звание лучшего бомбардира команды, проведя всего половину сезона.

Ранее игрок клуба РПЛ пожаловался на сильную травлю от Дзюбы.

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