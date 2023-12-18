Российская теннисистка выложила фото в ярком бикини

Российская теннисистка Анастасия Потапова в своих социальных сетях поделилась фотографией с отдыха. Девушка позирует в ярко-розовом купальнике на фоне одного из отелей Абу-Даби.

Потапова является победительницей пяти турниров WTA (из них два в одиночном разряде). В 2016 году россиянка выиграла юниорский турнир Большого шлема в одиночном разряде. Она являлась первой ракеткой мира в рейтинге ITF среди юниоров.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Потапова занимает 28-е место (1588 очков). Лучшей из россиянок является Людмила Самсонова, она 16-я (2650 очков). Продолжает лидировать представительница Польши Ига Свентек, набравшая 9295 очков. Следом за ней расположилась белоруска Арина Соболенко (9050 очков). Представительница США Кори Гауфф третья (6580 очков).

Зимой 2023 года Потапова стала женой бывшего российского теннисиста Александра Шевченко. В настоящее время он представляет сборную Казахстана. Пара знакома с девяти лет.

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