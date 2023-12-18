Тренер «Зенита» Семак раскритиковал МОК и федерации за политизацию спорта

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в интервью на YouTube-канале Let высказался о политизации мирового спорта.

«На сегодняшний день, конечно же, мы зависим от политической обстановки, которая сейчас в мире. И, к сожалению большому, Олимпийский комитет и другие спортивные организации занимают немножко политизированную позицию, и это мешает всему спорту в целом.

Я думаю, спорт должен быть вне политики, нужно давать возможность выступать спортсменам во всех видах спорта, будь то футбол или что-то другое», — сказал Семак.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Российские клубы, за исключением «Зенита», в 2022 году не провели в еврокубках ни одного матча. Петербуржцы оступились на стадии 1/16 Лиги Европы, проиграв испанскому «Бетису» по сумме двух матчей 2:3. «Спартак» благодаря победе на групповом этапе должен был сыграть в плей-офф с «РБ Лейпциг».

Ранее была названа главная проблема «Зенита».