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Названа главная проблема «Зенита»

Радимов считает уход Кузяева и Малкома главной проблемой «Зенита»

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Владислав Радимов считает, что на петербуржцах отразился уход Далера Кузяева и Малкома в летнее межсезонье. Об этом он заявил «Матч ТВ».

«Главная проблема «Зенита» — уход Далера Кузяева и в первую очередь Малкома. Заменить такую ключевую фигуру сложно, в данный момент у «Зенита» это не получилось. Отсюда и перепады в игре. Цельности на протяжении 90 минут, как в прошлом сезоне, нет.

То, что есть интрига, это замечательно. «Краснодар» почувствовал вкус победы, победа над ЦСКА благодаря голу в конце еще больше добавит им мотивации», — сказал Радимов.

«Зенит» после 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 36 очков, занимает второе место в турнирной таблице. В минувшем туре подопечные Сергея Семака с минимальным счетом обыграли «Пари Нижний Новгород» 1:0. «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ, набрав 38 очков. В 18-м туре подопечные Владимира Ивича обыграли ЦСКА со счетом 1:0. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

Ранее игрок клуба РПЛ признался, что участвовал в фанатских драках.

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