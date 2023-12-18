Жена Костомарова рассказала, как дети перенесли ампутации отца

Оксана Домнина, призерка Олимпийских игр и супруга олимпийского чемпиона Романа Костомарова, в интервью Первому каналу рассказала, как дети фигуриста восприняли операции по ампутации, которые пришлось перенести их отцу.

«Вся ситуация была для них слишком сложной. Настя — молодец. Она, наверное, как я. Я вселяла в себя в первую очередь, в Рому и детей надежду на то, что все будет хорошо, что мы со всем справимся, все будет нормально. Она от меня переняла эти слова, и когда Роман вышел из больницы, начинал говорить, что тяжело и плохо, она, безусловно, переживая все внутри, поддерживала и поддерживает его. Не было момента, чтобы она впадала в какую-то глубокую грусть», — сказала Домнина.

У пары двое детей — 12-летняя Анастасия и 7-летний Илья.

17 декабря Костомаров принял участие в шоу Ильи Авербуха «Вместе и навсегда», выйдя на лед в коньках. Фигурист появился в конце показательного номера его супруги Домниной с Максимом Шабалиным, а также вместе со своей бывшей партнершей Татьяной Навкой он исполнил отрывок из произвольной программы «Кармен», с которой они победили на Олимпийских играх 2006 года в Турине.

В начале января 2023 года фигурист был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Чемпион попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Спортсмена перевезли в больницу в Коммунарке, провели реанимационные мероприятия и подключили к аппарату искусственного насыщения крови кислородом (ЭКМО), после чего он долгое время находился на ИВЛ.

Осложнения, вызванные заболеванием, привели к развитию гангрены, из-за которой врачи были вынуждены провести ряд операций по ампутации: фигурист лишился обеих голеней, кисти одной руки и пальцев — на другой. 6 июля Костомарова выписали из больницы в Коммунарке, где он провел 175 суток.

Ранее Костомаров поделился эмоциями от выступления в шоу на коньках после ампутации.