Жена Костомарова заявила, что фигурист не до конца себя принял после ампутаций

Оксана Домнина, призерка Олимпийских игр и супруга олимпийского чемпиона Романа Костомарова, в интервью Первому каналу призналась, что ее муж не до конца принял себя после перенесенных операций по ампутации.

«Он до сих пор не до конца принял себя и всю ситуацию, но старается начать жить прошлой жизнью. Конечно, он внутренне никак не изменился, и это огромное счастье для семьи, для друзей и окружающих. Его мама и брат практически с самого начала знали о тех последствиях, которые будут, поэтому мы через эти моменты проходили вместе», — заявила Домнина.

17 декабря Костомаров принял участие в шоу Ильи Авербуха «Вместе и навсегда», выйдя на лед в коньках. Фигурист появился в конце показательного номера его супруги Домниной с Максимом Шабалиным, а также вместе со своей бывшей партнершей Татьяной Навкой он исполнил отрывок из произвольной программы «Кармен», с которой они победили на Олимпийских играх 2006 года в Турине.

В начале января 2023 года фигурист был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Чемпион попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Спортсмена перевезли в больницу в Коммунарке, провели реанимационные мероприятия и подключили к аппарату искусственного насыщения крови кислородом (ЭКМО), после чего он долгое время находился на ИВЛ.

Осложнения, вызванные заболеванием, привели к развитию гангрены, из-за которой врачи были вынуждены провести ряд операций по ампутации: фигурист лишился обеих голеней, кисти одной руки и пальцев — на другой. 6 июля Костомарова выписали из больницы в Коммунарке, где он провел 175 суток.

Ранее Костомаров поделился эмоциями от выступления в шоу на коньках после ампутации.