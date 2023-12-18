Овечкин продлил антирекордную безрезультативную серию в НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин продлил антирекордную безрезультативную серию в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В ночь на 18 декабря «Вашингтон» обыграл «Каролину Харрикейнз» в регулярном чемпионате НХЛ. Поединок закончился в серии послематчевых буллитов со счетом 2:1. Овечкин не сумел забить. Российский нападающий не может отличиться в 13 матчах НХЛ подряд, что является его личным антирекордом.

В текущем сезоне 38-летний Овечкин вышел на лед в 28 матчах и набрал всего 17 очков — пять заброшенных шайб и 12 голевых передач. Всего на счету игрока 827 заброшенных шайб за период своего выступления в НХЛ. Отставание Овечкина от Гретцки, который является рекордсменом лиги по количеству заброшенных шайб за всю историю НХЛ, составляет 67 шайб.

В ночь на 8 декабря в матче с «Даллас Старз» капитан «столичных» набрал 1500-е очко в Национальной хоккейной лиге, отдав голевой пас. Он стал первым хоккеистом из России, которому покорилось это достижение.

Ранее вице-президент КХЛ призвал оставить Овечкина в покое.