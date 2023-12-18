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Аршавин назвал трех лучших российских футболистов 2023 года

Аршавин назвал Головина, Кузяева и Тикнизяна лучшими игроками 2023 года

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Reuters

Заместитель генерального директора «Зенита» и бывший футболист петербургского клуба и сборной России Андрей Аршавин назвал трех футболистов из России, которых он считает лучшими в 2023 году. Его слова приводит «Советский спорт».

Аршавин выделил Александра Головина из «Монако», игрока «Гавра» Далера Кузяева и футболиста «Локомотива» Наира Тикнизяна.

«Головин провел очень хорошо этот год. Сейчас он стал настоящим лидером в «Монако». Много отдает, забивает, получает различный призы за игрока месяца, игрока недели. Кузяев также. Ну и Тикнизян очень хорошо выступает, спрогрессировал. В этом сезоне он стал настоящим лидером и в клубе, и сборной», — заявил он.

Головин перебрался в «Монако» из столичного ЦСКА летом 2018 года. Его трансфер стал рекордным по стоимости в истории клуба. Россиянин перешел во французский клуб за €30 млн. В текущем сезоне россиянин провел 14 матчей, забив пять мячей и сделав две результативных передачи.

Кузяев подписал контракт с «Гавром» 12 июля. Соглашение действует до лета 2025 года. До этого он на протяжении шести лет играл за петербургский «Зенит». На его счету 15 матчей за французский клуб в Лиге 1, в которых он забил два мяча.

В нынешнем сезоне Тикнизян принял участие в 17 матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), отметился шестью голами и двумя результативными передачами.

Ранее игрок клуба РПЛ пожаловался на сильную травлю от Дзюбы.

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