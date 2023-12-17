РФС призвали защищать российских тренеров

Бывший президент московского «Торпедо» Александр Тукманов считает, что российских тренеров необходимо защищать. Об этом он заявил Legalbet.

«Нужно больше полагаться на наших тренеров. Раньше РФС и лига в целом как-то защищали наших тренеров, сегодня это, к сожалению, не происходит. Нужна защита тренеров от самой организации.

У нас был в свое время налог на иностранных тренеров, но не думаю, что это эффективно. Не сторонник этого налога. Это же заградительный барьер», — сказал Тукманов.

Сейчас в Российской премьер-лиге (РПЛ) работает пять иностранных тренеров (в «Краснодаре», «Динамо», «Спартаке», «Оренбурге» и «Сочи»). 15 декабря «Сочи» объявил о назначении на пост главного тренера команды испанского специалиста Роберта Морено.

«Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ, набрав 38 очков. В 18-м туре подопечные Владимира Ивича обыграли ЦСКА со счетом 1:0. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

Ранее в «Сочи» объяснили, почему не пригласили россиянина на пост главного тренера.