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Российская спортсменка рассказала, как у нее дома ночевал Мбаппе

Гандболистка Чернышева призналась, что у нее дома ночевал Мбаппе

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Dylan Martinez/Reuters

Российская гандболистка Татьяна Чернышева вспомнила, как маленький Килиан Мбаппе ночевал у нее вместе со своей матерью. Ее слова передает «Гандбол. Быстрый центр».

«Я же играла вместе с его мамой, которую зовут Файза Ламари. Когда Килиану было лет 9-10, они с ним даже ночевали у нас. У них был очень ранний рейс, мы же живем совсем рядом с аэропортом Бордо.

Общались и тогда, когда Килиан уже играл за «Монако». Но потом Файза обрубила контакты со старыми знакомыми по гандболу. Об этом мне говорили француженки, с которыми мы вместе играли», — сказала Чернышева.

Мбаппе родился в Париже. Он прошел футбольные школы «Бонди», «Клерфонтена» и «Монако». В 2015 году нападающий дебютировал за основную команду монегасков. С 2017 года Мбаппе выступает за «Пари Сен-Жермен».

В мае 2022 года СМИ сообщали, что Мбаппе подписал новый контракт с «ПСЖ», действующий до лета 2024 года. При этом другие источники указывали на то, что футболист уже утвердил соглашение с мадридским «Реалом». В итоге громкий переход в испанский клуб так и не состоялся.

В текущем сезоне Мбаппе принял участие в 13 матчах Лиги 1, в которых сумел 15 раз отличиться (четыре с пенальти) и сделать две голевых передачи.

Ранее в Саудовской Аравии не исключили, что Мбаппе будет играть в их чемпионате.

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