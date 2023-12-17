Игрок клуба РПЛ пожаловался на сильную травлю от Дзюбы

Защитник сборной Армении и московского «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал о шутках Артема Дзюбы после его выступления за национальную команду. Его слова передает «Матч ТВ».

«То поколение было топовым. Мхитарян — пример хорошего человека для меня. Хорватия — сильный соперник? Да, но та же Турция очень понравилась в плане игры, подбора футболистов. Не скажу, что чувствовал превосходство этих команд на поле, но нельзя не брать во внимание Хорватию, там топовые игроки, чувствуешь, что сильнее тебя на 2–3 головы. Дзюба меня очень сильно травил, когда проиграли Латвии», — сказал Тикнизян.

В отборе к Евро Тикнизян провел восемь матчей, отметившись забитым голом и результативной передачей. Защитник дебютировал на сборную Армении весной 2023 года.

Сборная Армении, набрав восемь очков, заняла предпоследнее место в своей группе и не квалифицировалась в финальную стадию турнира. 21 ноября команда уступила в заключительном матче отбора сборной Хорватии со счетом 0:1. Бронзовые призеры чемпионата мира заняли первое место.

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