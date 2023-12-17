Игрок «Спартака» оценил игру команды на три с плюсом

Защитник «Спартака» Даниил Денисов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу» рассказал, какую оценку может поставить московской команде за выступление в первой части сезона.

«Оценка «Спартаку» за первую часть сезона? Три с плюсом. Уверен ли я в такой оценке? Хорошо, скажу четыре с минусом», — заявил Денисов.

В 18-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» обыграл самарские «Крылья Советов» (3:0). Благодаря этой победе подопечные Гильермо Абаскаля набрали 30 очков и занимают пятое место в турнирной таблице. На первом месте идет «Краснодар», набравший 38 очков. На второе место по итогам заключительного тура 2023 года откатился петербургский «Зенит», у которого 36 очков. На третьем месте располагается московское «Динамо». Подопечные Марцела Лички имеют в активе 32 балла.

Российская премьер-лига отправилась на зимнюю паузу и возобновится в марте. 19-й тур национального первенства стартует 3-го числа. «Спартак» отправится на выезд к петербургскому «Зениту», который занимает второе место в турнирной таблице.

Ранее была названа причина, из-за которой «Спартак» не сможет бороться за чемпионство.