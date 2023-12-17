Костомаров впервые вышел на лед в коньках на шоу после ампутации

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров впервые после ампутаций вышел на лед на коньках в шоу, приняв участие в праздничном мероприятии Ильи Авербуха. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Фигурист появился в конце показательного номера его супруги Оксаны Домниной с Максимом Шабалиным. Зал стоя встретил первый выход Костомарова на коньках с момента его появления и до финала, многие из зрителей и участников не смогли сдержать слез.

В начале января 2023 года фигурист был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Чемпион попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Спортсмена перевезли в больницу в Коммунарке, провели реанимационные мероприятия и подключили к аппарату искусственного насыщения крови кислородом (ЭКМО), после чего он долгое время находился на ИВЛ.

Осложнения, вызванные заболеванием, привели к развитию гангрены, из-за которой врачи были вынуждены провести ряд операций по ампутации: фигурист лишился обеих голеней, кисти одной руки и пальцев — на другой. 6 июля Костомарова выписали из больницы в Коммунарке, где он провел 175 суток.

Ранее Костомаров назвал причину пневмонии, которая привела к ампутациям.