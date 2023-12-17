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Олимпийский чемпион попал в полицию из-за выстрела в отеле

Норвежца Легрейда отстранили от масс-старта на Кубке мира из-за выстрела в отеле

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Marco Todaro/Keystone Press Agency/Global Look Press

Олимпийский чемпион Стурла Холм Легрейд отстранен от масс-старта на третьем этапе Кубка мира из-за нарушений правил безопасности Международного союза биатлонистов (IBU). Об этом сообщает NRK.

Во время тренировки в отеле биатлонист совершил выстрел в отеле во время холостого тренажа. Никто не пострадал, выстрел угодил в стену. Легрейд сам проинформировал IBU о произошедшем. Международный союз конькобежцев совместно со швейцарскими властями разрабатывает план действий в связи с произошедшим.

«Мне просто придется принять все последствия того, что произошло. Вчера я несколько часов пробыл в полиции. Я написал отчет, они оформляют документы и все формальности, но сказали, что последствий, скорее всего, не будет», — заявил биатлонист.

Легрейд — олимпийский чемпион в мужской эстафете (2022), пятикратный чемпион мира, трехкратный серебряный призер мирового первенства, обладатель Малого хрустального глобуса по программам индивидуальных гонок и гонок преследования, многократный победитель этапов Кубка мира.

Ранее хоккеист Артемий Панарин набросился на соперника, защищая партнера по клубу.

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