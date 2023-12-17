Костомаров назвал причину пневмонии, которая привела к ампутациям

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров в интервью Первому каналу признался, что не сразу придал значение своему заболеванию, поскольку принимал обезболивающие. Он поделился, что отработал на таблетках 20 спектаклей.

«Еще то, что болели окружающие, и вентилятор, и лед — все это вместе способствовало ослаблению конкретно моего иммунитета. Думаю, конечно, эти обезболивающие сильно меня обманывали. Мой организм обманывали. Я не знал, что внутри происходит. Нет, я просто думал, что это все пройдет, как обычно. Я не первый день болею, не первый день катаюсь, пока болею. Ничего сверхъестественного я не ощущал», — рассказал Костомаров.

В начале января 2023 года Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Затем он проходил лечение в Коммунарке. Ему ампутировали части рук и ног. В начале июля 2023 года фигуриста выписали из больницы.

22 августа фигурист впервые появился на публике, выйдя на лед вместе со своей супругой во время шоу Ильи Авербуха «Письма любви». В декабре 2023 года Костомаров вышел на лед на протезах.

Ранее Авербух заявил, что зрители увидят Костомарова на гала-шоу.