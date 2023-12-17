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«Не люблю себя выпячивать»: Мостовой оценил свой выход в образе царя

Мостовой: узнал, что выйду на поле в мантии и короне, только в день матча

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Александр Щербак/ТАСС

Бывший российский футболист Александр Мостовой прокомментировал свой выход на Матч звезд Кубка России в образе царя, признавшись, что это была не его идея. Слова экс-игрока приводит RT.

«О том, что выйду на поле в мантии и с короной на голове, узнал только в день встречи, буквально минут за 15 до выхода. С одной стороны, отнесся к шутке спокойно. С другой — не люблю себя выпячивать. Наверное, таким образом отдали мне дань уважения за длинный путь в футболе. Но в конце было уже немного жарковато», — заявил Мостовой.

Мостовой получил прозвище «Царь» во время своей карьеры. На Матче звезд он был тренером Команды Пути РПЛ, которая в итоге победила Команду пути регионов.

Мостовой в клубной карьере выступал за московский «Спартак», он дебютировал за клуб против «Кайрата» 7 июня 1987 года на стадионе «Динамо». Футболист вышел на замену за пятнадцать минут до конца игры. Он выступал за «Спартак» до 1991 года, в составе клуба он дважды выиграл чемпионат СССР, стал обладателем Кубка Федерации футбола СССР. Также в своей карьере Мостовой выступал за португальскую «Бенфику», французские «Кан» и «Старсбур», а также за испанские «Сельту» и «Алавес». Профессиональную футбольную карьеру он завершил в 2005 году.

В составе сборной СССР до 23 лет он выиграл чемпионат Европы — 1990. 21 августа Мостовой начал обучение на тренерскую лицензию.

Ранее Мостовой заявил, что не знает нового тренера «Сочи».

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