Экс-футболист «Зенита» Аршавин признался, что у него нет амбиций

Бывший футболист петербургского «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, как прошла его стажировка в «Динамо», признавшись, что у него нет никаких амбиций, передает РИА Новости.

«Было все отлично, Марцел Личка меня хорошо встретил. Я очень рад. Были рабочие три дня. Сейчас мы уже прошли три модуля. Собираемся в Москве, проводим три дня на учебе и тренировках, общаемся. Никаких амбиций нет, но пока интересно», — сказал Аршавин.

Аршавин является воспитанником петербургской «Смены». В 1999 году он дебютировал на высшем уровне за «Зенит». После девяти лет в петербургской команде россиянин перешел в лондонский «Арсенал». Аршавин на протяжении четырех лет играл в Англии. В апреле 2009 года он стал лучшим игроком месяца в лиге.

В 2012 году он вернулся в «Зенит» на правах аренды, а через год подписал полноценный контракт. В 2015 году полузащитник поиграл за «Кубань». Свою карьеру Аршавин завершил в 2018 году в клубе из Казахстана «Кайрат».

Ранее Аршавин заявил, что игроки его уровня рождаются в России раз в 50 лет.