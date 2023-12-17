Мостовой не считает «Зенит» фаворитом в чемпионской гонке РПЛ

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой, заявил, что не считает петербургский «Зенит» главным претендентом на победу в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает «Евро-Футбол.Ру».

«Я не согласен, что «Зенит» сейчас смотрится явным фаворитом в чемпионской гонке. На данный момент по игре и результатам «Зенит» не лучше остальных лидирующих команд», — сказал Мостовой.

«Зенит» после 18 туров чемпионата России идет на втором месте в турнирной таблице, набрав 36 очков. Подопечные Сергея Семака всего на два балла отстают от лидера — «Краснодара».

Чемпионат России ушел на зимнюю паузу и возобновится только в марте, 19-й тур стартует 3 числа. «Зенит» в первом официальном матче РПЛ в 2024 году примет в Санкт-Петербурге московский «Спартак», который идет на пятой строчке таблицы, набрав 30 баллов. В первом круге «Зенит» победил на «Открытие банк Арене» со счетом 3:1.

Ранее бразильцев «Зенита» обвинили в упущенном лидерстве в РПЛ.