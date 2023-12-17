Стала известна физическая форма вернувшегося в «Спартак» Ковальчука

Экс-тренер сборной России по ОФП Дмитрий Яшанькин заявил, что хоккеист Илья Ковальчук, который подписал контракт с московским «Спартаком», находится в хорошей форме, передает «Спорт-Экспресс».

«В какой форме Ковальчук? Рабочий вес около 103-104 килограмм. По физическим данным он превосходит многих молодых атлетов. Все, что касается физической подготовке, в полном порядке. Лед покажет», — сказал Яшанькин.

40-летний Ковальчук не выступал в последние два года, но решил возобновить карьеру, чтобы помочь московскому «Спартаку», воспитанником которого является. При этом нападающий не выступал за взрослую команду красно-белых на высшем уровне в России, в юном возрасте отправившись в НХЛ в выбравшую его под первым номером на драфте «Атланту Трэшерз». До конца сезона Ковальчук заработает 15 млн рублей по контракту со «Спартаком».

Ранее хоккейный тренер назвал главное качество перешедшего в «Спартак» Ковальчука.