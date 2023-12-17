Боец MMA Монсон: хочу и буду приносить пользу России

Боец смешанных единоборств (MMA) Джефф Монсон заявил, что больше не будет приезжать в США, передает ТАСС.

«Я больше не собираюсь никогда приезжать в США. Я отказался от американского гражданства с легким сердцем. Я хочу и буду приносить пользу России», — сказал Монсон.

Монсон ранее прошел в парламент республики Башкортостан. Боец ММА ранее сообщал о намерении баллотироваться в депутаты Госдумы в 2026 году.

В марте 2018 года Монсон стал обладателем партийного билета «Единой России», а в сентябре того же года был избран депутатом городского округа Красногорска.

Легендарный боец ММА стал гражданином России в 2018 году. Он родился в 1971 году в американском городе Сент-Пол, а впервые о желании сменить американское гражданство на российское заявил в 2013 году.

В феврале 2023 года 52-летний спортсмен вышел из гражданства США. Монсон выступал в США в различных лигах и дисциплинах, в том числе провел несколько поединков в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

Ранее Монсон рассказал, почему пришел в российскую политику.