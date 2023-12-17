Сербский клуб отказался от проведения товарищеского матча с московским «Динамо»

Товарищеский матч между сербским ОФК и московским «Динамо», который был запланирован на 3 февраля 2024 года, не состоится, передает «Спорт-Экспресс».

Игра должна была состояться в турецкой Анталье. Из-за ухудшения отношений между Сербией и Турцией клубам из балканской страны рекомендовано не проводить сборы в Турции. Большинство сербских команд будут проводить сборы на Кипре.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

По итогам 18 туров первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 38 очков. На второе место по итогам заключительного тура 2023 года откатился петербургский «Зенит», у которого 36 очков. На третьем месте располагается московское «Динамо». Подопечные Марцела Лички имеют в активе 32 балла.

Ранее был назван футболист, который стал открытием Российской премьер-лиги (РПЛ).