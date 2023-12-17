Костомаров: страшно остаться инвалидом

Российский фигурист Роман Костомаров в интервью «Первому каналу» заявил, что ему страшно остаться инвалидом.

«Остались ли у меня страхи? Я боялся всегда, всегда берег себя в жизни. Хоть прыгал с мостов на банджи, быстро гонял на мотоцикле. Но всегда боялся упасть, сломать ногу или руку. Сейчас я понял, что страшно остаться инвалидом», — сказал Костомаров.

В начале января 2023 года Роман Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Затем он проходил лечение в Коммунарке. Ему ампутировали части рук и ног. В начале июля 2023 года фигуриста выписали из больницы.

22 августа фигурист впервые появился на публике, выйдя на лед вместе со своей супругой во время шоу Ильи Авербуха «Письма любви». В декабре 2023 года Костомаров вышел на лед на протезах.

Ранее Татьяна Тарасова заявила о гордости после первого выхода Костомарова на лед в протезах.