Хоккейный тренер избил своего коллегу во время матча детских команд

Во время детского хоккейного турнира в Москве тренер команды «Красная машина Юниор» Никита Илларионов был избит своим коллегой, передает «Матч ТВ».

Илларионов рассказал, что на него напал наставник «Крыльев Советов» Павел Платонов, который возглавляет команду, составленную из игроков 2016 года рождения.

«Тренер «Крыльев» потом подходил к организаторам. Он пытался ко мне подойти, объяснить, якобы что‑то напутал. Мы все понимаем, что это неподобающее поведение. Удивительно, что такой инцидент произошел», — сказал Илларионов.

Также Илларионов отметил, что Платонов спросил, почему он такой борзый.

«Я спросил у него, что случилось, но получил подсечку и получил около 10-15 ударов в область шеи и головы», — добавил Илларионов.

После инцидента Илларионов отправился в травмпункт из-за подозрения на сотрясение мозга, болей в руке и голове.

Ранее под Архангельском детского тренера по хоккею обвинили в избиении юных спортсменов клюшкой.