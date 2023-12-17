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Умер участник первой советской экспедиции на Эверест Мысловский

Участник первой советской экспедиции на Эверест Эдуард Мысловский умер в 86 лет

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Пресс-служба правительства Херсонской области

Заслуженный мастер спорта СССР по альпинизму Эдуард Мысловский умер в возрасте 86 лет. Об этом сообщается на сайте пресс-службы Федерации альпинизма России.

Весной 1982 года он входил в первую советскую гималайскую экспедицию, которая поднялась на Эверест. За это он удостоился звания заслуженного мастера спорта и был награжден орденом Ленина.

Эдуард Мысловский впервые выехал в горы в 1954 году, а в 1961 году окончил Всесоюзную школу инструкторов в Джантугане. В 1989 году он был руководителем второй советской гималайской экспедицией на Канченджангу и поднялся до высоты 8 300 м. За успешное проведение экспедиции был награжден орденом Трудового Красного Знамени и удостоен звания заслуженного тренера СССР.

Похороны Мысловского пройдут 18 декабря в большом зале Николай-Архангельского крематория.

Ранее было доказано, что чувство одиночества повышает риск преждевременной смерти.

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