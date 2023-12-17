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Дом футболиста «Спартака» ограбили, его мать была в заложниках

LA Vie Senegalaise: дом игрока «Спартака» Бальде ограбили в Каталонии

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FC Spartak Moscow/YouTube

Дом игрока московского «Спартака» Кейта Бальде, который сейчас выступает в испанской Сегунде за «Эспаньол», ограбили в Каталонии, передает LA Vie Senegalaise.

Грабители проникли в дом, когда там находилась только мать футболиста. Трое неизвестных мужчин взяли мать футболиста в заложники, заперев ее в комнате. Женщина смогла покинуть комнату и вызвала полицию. Сейчас по данному делу идет разбирательство.

Бальде перешел в «Спартак» летом 2022 года на правах свободного агента. Его последним клубом был итальянский «Кальяри». Также сенегальский форвард известен по выступлениям за «Сампдорию», «Монако» и «Лацио». В текущем сезоне Бальде провел за «Эспаньол» десять матчей, не отметившись результативными действиями.

В 18-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» обыграл самарские «Крылья Советов» (3:0). Благодаря этой победе подопечные Гильермо Абаскаля набрали 30 очков и занимают пятое место в турнирной таблице.

Ранее была названа причина, из-за которой «Спартак» не сможет бороться за чемпионство.

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