Девушка обвинила игрока ЦСКА в том, что он бросил ее во время беременности

София Пинто заявила, что футболист московского ЦСКА и сборной Чили Виктор Мендес бросил ее во время беременности. Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в социальной сети.

«Люди, скажите Виктору Фелипе Мендесу, что до рождения его сына осталась неделя, чтобы он соизволил ответить на сообщение после девяти месяцев исчезновения и появиться в клинике. Я долго молчала. Очевидно, единственный способ добраться до него — обнародовать это», — написала Пинто.

28 июля 2022 года Мендес стал игроком ЦСКА. Полузащитник подписал контракт с клубом на три года с возможностью продления. 13 августа он дебютировал за армейцев, выйдя в стартовом составе в матче против «Зенита». 3 декабря 2023 года в матче чемпионата России против «Ростова» забил первый гол за клуб.

ЦСКА после 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) идет на восьмой строчке в турнирной таблице, набрав 28 баллов. От лидера чемпионата — «Краснодара» — подопечные Владимира Федотова отстают на десять очков. В первом туре после возобновления чемпионата армейцы дома сыграют с «Оренбургом».

Ранее Игорь Акинфеев пошутил о голах за карьеру.