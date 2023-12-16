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Костомаров о своей супруге: у нее появился 46-летний ребенок

Фигурист Костомаров о супруге Домниной: весь быт на ней

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Екатерина Лызлова/РИА Новости

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров в интервью Первому каналу заявил, что ему было тяжело смириться с тем, что он лишился самостоятельности из-за ампутаций, а также поблагодарил свою супругу — призерку Олимпийских игр Оксану Домнину — за поддержку.

«Я чрезмерно благодарен своей жене, которую люблю, которая была со мной на протяжении всего времени, а сейчас помогает мне во всем, ухаживает и кормит. Весь быт на ней. У нее появился 46-летний ребенок», — заявил Костомаров.

В начале января 2023 года Роман Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Затем он проходил лечение в Коммунарке. Ему ампутировали части рук и ног. В начале июля 2023 года фигуриста выписали из больницы.

22 августа фигурист впервые появился на публике, выйдя на лед вместе со своей супругой во время шоу Ильи Авербуха «Письма любви». В декабре 2023 года Костомаров вышел на лед на протезах.

Ранее Авербух заявил, что зрители увидят Костомарова на гала-шоу.

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