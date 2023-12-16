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ФХР могут лишить членства в Международной федерации хоккея из-за Федотова и ЦСКА

IIHF может лишить ФХР членства из-за голкипера Федотова и ЦСКА

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Международная хоккейная федерация (IIHF) может лишить членства Федерацию хоккея России (ФХР) из-за игнорирования российской стороной санкций, связанных с голкипером Иваном Федотовым и ЦСКА. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Что будет, если российская сторона продолжит игнорировать решение ИИХФ? Тогда сама международная федерация может подать иск в дисциплинарный комитет IIHF с жалобой на то, что ее решение не исполняется. Согласно кодексу, есть шесть возможных наказаний – начиная с предупреждения и заканчивая исключением федерации из международной семьи», — заявил источник.

Санкции были наложены из-за нарушения Федотова контрактного соглашения с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфией Флайерз».

16 декабря Независимый дисциплинарный совет отклонил апелляции Федотова и ЦСКА. В IIHF постановили, что Федотов нарушил контрактные обязательства с «Филадельфией». Федотов заключил контракт с «Флайерз» в 2022 году, следом ушел на службу в армию, где провел год. После этого он заключил контракт с ЦСКА перед сезоном-2023/24.

14 августа IIHF наказала ЦСКА запретом на международные трансферы на один сезон. Голкиперу команды Федотову запретила выступать в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) до 31 декабря 2023 года. Это санкции остались в силе.

При этом 1 сентября Федотов вышел на лед в матче-открытии сезона КХЛ против «Ак Барса». ЦСКА уступил со счетом 2:5, а голкипер провел игру полностью. Вратарь продолжает участвовать в регулярном чемпионате КХЛ.

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