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Винер заявила, что МОК нервничает из-за Игр дружбы

Винер: МОК нервничает, говоря, что Игры дружбы — политические соревнования

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РИА Новости

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики России Ирина Винер заявила, что предстоящие Игры дружбы не будут альтернативой Олимпийским играм — 2024, и объяснила, почему проведение турнира в России заставляет нервничать Международный олимпийский комитет (МОК). Ее слова приводит РИА Новости.

«Наша страна дала всем возможность участвовать в Играх дружбы на тех же условиях и с таким же призовым фондом, как на Олимпийских играх. А золотые и серебряные медали будут полностью состоять из золота и серебра. Поэтому МОК нервничает, говоря, что это будут политические соревнования. Но Игры дружбы не будут политическими или альтернативными соревнованиями», — заявила Винер.

В 2024 году в России планируется проведение Всемирных Игр дружбы. Они пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Это первые мультиспортивные соревнования, которые включают в себя выступления по 25 летним олимпийским и неолимпийским видам спорта.

8 декабря Международный олимпийский комитет допустил спортсменов из России до участия в Олимпийских играх — 2024 в нейтральном статусе.

Изначально сообщалось, что лицензии на Игры получили восемь россиян и три белоруса, однако 13 декабря пресс-служба МОК исправила эти данные. Теперь на сайте организации написано, что квоты на Олимпиаду завоевали шесть российских и пять белорусских атлетов. В этом же сообщении МОК подчеркнул, что «никакой флаг, гимн или какие-либо другие символы России и Белоруссии не будут вывешиваться на Олимпийских играх» и «никакие государственные чиновники России и Белоруссии не будут приглашены на Игры».

Ранее олимпийская чемпионка признала МОК изжившим себя.

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