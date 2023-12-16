«Карьера пошла насмарку»: Акинфеев пошутил о голах за карьеру

Голкипер и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев во время Матча звезд Кубка России рассказал, доводилось ли ему в своей карьере оформлять голы в матчах. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Игра ногами вратарей? Все стараются играть ногами, использовать элемент «Барселоны». Я забивал только по юношам, в серии пенальти, карьера пошла насмарку», — сказал Акинфеев, улыбаясь.

Акинфеев является воспитанником ЦСКА. Всего на его счету более 750 матчей за красно-синих. Вместе с командой он шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал Кубок страны, а в сезоне-2004/05 становился обладателем Кубка УЕФА. В 2023 году голкипер отпраздновал 20-летие своего первого матча во взрослом футболе.

Вместе со сборной России он стал обладателем бронзовой награды чемпионата Европы — 2008. Карьеру в национальной команде он завершил в 2018 году.

Матч Звезд Кубка России проходит в эти минуты. Игра проходит формате 5х5 между сборными пути РПЛ и пути регионов. Размер площадки — 40х25 метров. Будет сыграно два тайма по 20 минут. Помимо самой игры, зрителей ждут челленджи под названиями «В цель», «Пинбол» и «Кипербатл».

Ранее Акинфеев выбрал себе преемника в ЦСКА.