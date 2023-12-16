В «ПСЖ» разозлились из-за Мбаппе

Главный тренер парижского «ПСЖ» Луис Энрике разозлился из-за вопроса журналистов на тему того, что у французского нападающего команды Килиана Мбаппе стало меньше свободы на футбольном поле. Его слова приводит RMC Sport.

«Мне не нужно никому ничего доказывать. У Килиана Мбаппе такая же свобода, как и была, когда я приехал сюда. Он наш лучший игрок, который каждый сезон забивает 50 голов и отдаёт 25 результативных передач. Он играет не только на позиции «девятки», но и с полной свободой на правом и левом фланге. Я буду снова повторять это вам. Мне не нужно уговаривать Мбаппе играть подобным образом», — заявил специалист.

В текущем сезоне Мбаппе принял участие в 13 матчах Лиги 1, в которых сумел отличиться 15 раз и сделать две голевые передачи. В конце октября Мбаппе стал третьим в голосовании за «Золотой мяч», уступив Эрлингу Холанду из английского «Манчестер Сити» и Лионелю Месси из «Интер Майами» соответственно.

10 декабря издание Sport.fr сообщило, что «ПСЖ» заключил соглашение с мадридским «Реалом» по поводу перехода Мбаппе. По договору сторон «ПСЖ» может получить денежную компенсацию и бонус за Мбаппе. Издание AS 6 декабря сообщило, что руководство «сливочных» планирует 1 января 2024 года обратиться к представителям 24-летнего форварда с контрактным предложением. У футболиста будет две недели на принятие решения.

Ранее в «Реале» ответили на вопрос о трансфере Мбаппе.