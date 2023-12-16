Умер трехкратный чемпион СССР по хоккею в составе «Спартака»

Трехкратный чемпион СССР в составе московского «Спартака» Алексей Макаров скончался в возрасте 82 лет. Об этом сообщает пресс-служба клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«ХК «Cпартак» (Моcква) cкорбит и cоболезнует родным и близким Алекcея Cергеевича Макарова, вечная память легендарному защитнику нашего клуба!» — говорится в заявлении.

Макаров играл за «Спартак» с 1960 по 1972 год. Он провел 380 матчей, в которых забросил 70 шайб. Хоккеист трижды выигрывал золотые медали (1962, 1967, 1969), четырежды серебряные (1965, 1966, 1968, 1970) и трижды бронзовые награды (1963, 1964, 1972) чемпионатов СССР.

В 1967 году Алексей Макаров вместе с Виктором Блиновым установил рекорд «Спартака», когда оба защитника забросили по 17 шайб за один сезон.

Вместе с национальной сборной СССР Макаров выиграл Универсиаду, которая прошла австрийском Инсбруке в 1968 году. Он был признан лучшим защитником турнира.

Ранее олимпийский чемпион назвал две причины успешного выступления «Спартака» в КХЛ.