Третьяк назвал источники финансовой поддержки нейтральных спортсменов

Глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк в комментарии РИА Новости рассказал об источниках финансирования для спортсменов, которые будут выступать в нейтральном статусе на международных турнирах.

«Не знаю, там решат вопрос. Кто будет (поддерживать — «Газета.Ru»)? И федерации будут поддерживать, и будут поддерживать спонсоры. Спонсоры же есть. У всех федераций есть спонсоры, без спонсоров сегодня невозможно.

15 декабря глава Олимпийского комитета России Станислава Позднякова заявил о лишении государственного финансирования тех атлетов, которые планируют отправиться на Игры-2024 в Париж.

Причиной стали полученные ранее рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК).

8 декабря Международный олимпийский комитет допустил спортсменов из России до участия в Олимпийских играх — 2024 в нейтральном статусе.

Изначально сообщалось, что лицензии на Игры получили восемь россиян и три белоруса, однако 13 декабря пресс-служба МОК исправила эти данные. Теперь на сайте организации написано, что квоты на Олимпиаду завоевали шесть российских и пять белорусских атлетов.

В этом же сообщении МОК подчеркнул, что «никакой флаг, гимн или какие-либо другие символы России и Белоруссии не будут вывешиваться на Олимпийских играх» и «никакие государственные чиновники России и Белоруссии не будут приглашены на Игры».

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее Украина выразила готовность предоставлять в МОК сведения о поддерживающих СВО россиянах.