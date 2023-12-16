Комментатор «Матч ТВ»: Клаудиньо задолбало играть за «Зенит»

Футбольный комментатор «Матч ТВ» Константин Генич выразил мнение, что бразильский полузащитник «Зенита» Клаудиньо хочет покинуть петербургский клуб. Его слова передает Metaratings.ru.

«Легионеры не хотят оставаться, потому что нет еврокубков. Очень сложная логистическая история – колумбийцам из-за сборной предстоит быть в дороге более 30 часов. Латиноамериканцы хотят уехать туда, где побольше тепла, платили бы столько же денег и не надо было столько выкладываться эмоционально. Здесь они играют в полноги.

На таких футболиcтов, как Клаудиньо, cпроc был и будет. Его агент в CМИ может манипулировать, но по его наcтроению видно, что его задолбало играть за «Зенит». Мы видели, когда Клаудиньо хорош, а когда он играет c ленцой. Больше матчей в этом cезоне он провел c ленцой, как и Вендел», – сказал Генич.

26-летний Клаудиньо выступает за сине-бело-голубых с августа 2021 года после перехода из «РБ Брагантино». На его счету 19 забитых мячей и 21 результативная передача в 86 играх.

«Зенит» после 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) идет на втором месте в турнирной таблице, набрав 36 очков. Подопечные Сергея Семака всего на два балла отстают от лидера — «Краснодара».

Чемпионат России ушел на зимнюю паузу и возобновится только в марте, 19-й тур стартует 3 числа. «Зенит» в первом официальном матче РПЛ в 2024 году примет в Санкт-Петербурге московский «Спартак», который идет на пятой строчке таблицы, набрав 30 баллов. В первом круге «Зенит» победил на «Открытие банк Арене» со счетом 3:1.

Ранее стала известна политика «Зенита» в зимнее окно переходов.